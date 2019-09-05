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Робота FEDOR включили перед отправкой на Землю 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Робота FEDOR включили перед отправкой на Землю
Фото: РИА Новости
Космонавт Александр Скворцов по просьбе Центра управления полётами (ЦУП) включил российского человекоподобного робота FEDOR перед его отправкой на Землю
«Робот включён, зеленые (индикаторы) горят», — цитирует его ТАСС.
Ранее FEDOR сообщил на своей странице в Twitter о намерении космонавта Алексея Овчинина включить его с помощью молотка и гаечного ключа.
27 августа корабль «Союз» с роботом FEDOR успешно причалил к МКС со второй попытки.
Первая попытка стыковки была предпринята 24 августа, но прошла неудачно.
Участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый рассказал Nation News о его задачах на МКС.
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Наука и техника , Александр Скворцов , Алексей Овчинин , ЦУП , ИТАР-ТАСС
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