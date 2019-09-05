Робота FEDOR включили перед отправкой на Землю

«Робот включён, зеленые (индикаторы) горят», — цитирует его ТАСС.

Ранее FEDOR сообщил на своей странице в Twitter о намерении космонавта Алексея Овчинина включить его с помощью молотка и гаечного ключа.

27 августа корабль «Союз» с роботом FEDOR успешно причалил к МКС со второй попытки.

Первая попытка стыковки была предпринята 24 августа, но прошла неудачно.

Участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый рассказал Nation News о его задачах на МКС.