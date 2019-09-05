Робота FEDOR включили перед отправкой на Землю 

Космонавт Александр Скворцов по просьбе Центра управления полётами (ЦУП) включил российского человекоподобного робота FEDOR перед его отправкой на Землю
«Робот включён, зеленые (индикаторы) горят», — цитирует его ТАСС.
Ранее FEDOR сообщил на своей странице в Twitter о намерении космонавта Алексея Овчинина включить его с помощью молотка и гаечного ключа.
27 августа корабль «Союз» с роботом FEDOR успешно причалил к МКС со второй попытки.
Первая попытка стыковки была предпринята 24 августа, но прошла неудачно.
Участник проекта по созданию робота FEDOR Владимир Белый рассказал Nation News о его задачах на МКС.