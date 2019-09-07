Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю

Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в твиттере госкорпорации Роскосмос.

Как отмечается, данный корабль был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Спустя пять дней он причалил к МКС, а 6 сентября покинул станцию.

Уточняется, что "Союз МС-14" с роботом "Федором" успешно приземлился на Земле в 00.32 мск.

"Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме", — отмечается в сообщении Роскосмоса.

Согласно госкорпорации, после приземления аппарат находится в вертикальном положении и взят под охрану.

Ранее видео с роботом "Федором" на МКС появилось в Сети.