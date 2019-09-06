Робот «Федор» покинул МКС

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане . Прямая трансляция ведётся на сайте Роскосмоса

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.

Корабль "Союз МС-14" расстыковался от модуля "Звезда".

Ранее в пресс-службе ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что в 23.37 мск ожидается включение двигателя корабля для схода с орбиты. Приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган намечается 7 сентября в 00.34 мск.