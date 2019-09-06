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Робот «Федор» покинул МКС 

РИА Новости + ещё 22 2 часа назад
Робот «Федор» покинул МКС
Фото: РИА Новости
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдор" на борту отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане. Прямая трансляция ведётся на сайте Роскосмоса.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.
Корабль "Союз МС-14" расстыковался от модуля "Звезда".
Ранее в пресс-службе ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что в 23.37 мск ожидается включение двигателя корабля для схода с орбиты. Приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган намечается 7 сентября в 00.34 мск.
До этого генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов подчеркнул значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в корпорации.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Человекообразный робот "Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника".
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Комментарии1
Наука и техника , Технологии , Кристина Кук , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Алексей Овчинин , Николай Севастьянов , Фонд перспективных исследований , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РКК Энергия , РИА Новости
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