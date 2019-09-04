Ученые нашли способ искоренить малярию

Ученые пришли к выводу, что препараты, действующие на один белок малярийного плазмодия, помогут лечить малярию на любой стадии и спасти множество жизней. Как отметили специалисты, результаты исследования позволят создать препараты нового поколения, которые помогут искоренить малярию.

Ранее ВОЗ официально объявила о полной победе над малярией в Аргентине и Алжире. Количество стран и территорий, свободных от этого заболевания, достигло 38.

На текущий момент эффективность вакцины от малярии составляет около 40%. Согласно статистике ВОЗ, жертвами малярии стали сотни миллионов человек во всем мире. Ежегодно жертвами болезни становится более 400 тысяч жизней каждый год. Десятилетия применения препаратов на основе химии, которые предназначены для уничтожения вредных насекомых, сделали многие штаммы болезни устойчивыми.

Ранее британские исследователи выяснили, что собачий нюх оказался эффективен в диагностике малярии, поскольку для этой болезни характерен специфический запах. Соответствующий эксперимент провели ученые Даремского университета.

В июне ученые из американского университета Мэриленд заявили о том, что нашли способ уничтожить до 99% популяции малярийных комаров. Они создали грибок, модифицированный на генетическом уровне с помощью яда австралийских пауков.

Грибок был разработан командой UMD во главе с заслуженным профессором энтомологии Раймондом Сент-Леже. Он был испытан на насекомых, которые обитают на территории нескольких деревень африканской страны Буркина-Фасо.

Ученые модифицировали геном грибка при помощи яда австралийских пауков. Изобретение было протестировано в импровизированной деревне площадью 600 «квадратов», в которой разместили 1000 мужских особей малярийных комаров и 500 женских. Через 45 дней выжили только 13 самцов.

Истребление насекомых произошло всего за время жизни двух их поколений, что невероятно быстро. Получен исключительный по своей эффективности способ борьбы с одним из самых опасных паразитов в мире.

Ещё одна отличительная особенность разработанного грибка — его специфичность. Он не действует на пчёл и других насекомых, но уничтожает исключительно москитов.