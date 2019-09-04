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Описан новый вид китов 

Популярная механика 4 часа назад
Описан новый вид китов
Фото: Tadasu K. Yamada et al., Scientific Reports. August 30, 2019 VIEW 3 IMAGES
Ученые описали новый вид китов по четырем особям, найденным на берегу Охотского моря. Ранее неизвестный вид относится к семейству клюворылых китов.
Новый вид получил название Berardius minimus (в переводе — плавун малый); он относится к роду плавунов (Berardius) семейства клюворылых китов (ранее данный род включал только два вида — северный плавун (Berardius bairdii) и южный плавун (Berardius arnuxii); первый обитает в северной, второй — в южной части Тихого океана). О плавуне, несколько отличающемся от известных видов, сообщалось ранее, однако только сейчас новый вид был формально описан.
Вид описали по четырем мертвым особям, которых ученые нашли на острове Хоккайдо в 2012 году. Отмечается, что данные киты напоминали северных плавунов, однако имели черную кожу (в то время как у Berardius bairdii она, скорее, серая), были менее крупными — не более 6,9 метра в длину (северный плавун же может достигать в длину 8,5-9,7 м), и имели менее длинное рыло по отношению к телу, в сравнении с другими плавунами. ДНК-анализ подтвердил, что это ранее неизвестный вид рода плавунов.
Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Scientific Reports.
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