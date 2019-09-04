Морская змея «дышит» всей поверхностью головы

Исследователи обнаружили морскую змею, которая использует сложную систему кровеносных сосудов в своей голове, чтобы получать дополнительный кислород.

Предполагается, что во время погружения морская змея вида ластохвост полосатый (Hydrophis cyanocinctus) использует обширную сосудистую сеть на макушке головы для поглощения кислорода из окружающей воды. Австралийские исследователи отмечают, что впервые им довелось описать модифицированную сосудистую сеть головного мозга, которая обеспечивает змею дополнительным источником кислорода. По сути, рептилия использует верх головы в качестве жабр, чтобы дышать под водой. Интересная особенность анатомии ластохвоста была описана с помощью микротомографии и компьютерного моделирования.

Полосатые ластохвосты, обитающие в тропических водах Юго-Восточной Азии, встречаются на коралловых рифах и в тёплых прибрежных водах. Морские змеи должны регулярно появляться на поверхности, чтобы дышать, но они являются самыми «водными» из всех дышащих воздухом позвоночных. Сосудистая сеть, расположенная прямо под кожей головы змеи, удивила учёных. Хотя структурно она очень отличается от жабр рыб и амфибий, её функция схожа с ними. Система сосудов представляет собой большую площадь поверхности, заполненную обеднёнными кислородом кровеносными сосудами, которые могут эффективно поглощать кислород из окружающей воды. Это открытие расширяет понимание кожной дыхательной анатомии морских змей.