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Ракету «Союз» с украинскими комплектующими готовят к пуску с Байконура 

РИА Новости 2 часа назад
«Союз» с украинскими комплектующими запустят с Байконура
Фото: РИА Новости
Началась подготовка к последнему пуску ракеты-носителя "Союз-ФГ", в которой используются украинские комплектующие. Старт с космодрома Байконур планируется на 25 сентября, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Подготовка ракеты-носителя к запуску предполагает серию испытаний, в том числе электрические испытания систем, проверки баков ракеты на герметичность, контрольные проверки двигательной установки, системы управления и другие необходимые операции", — сказал собеседник агентства.
Ракета выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-15", с которым на космодроме уже проводятся автономные проверки. 10 сентября основной экипаж (Олег Скрипочка, Джессика Меир, Хазза аль-Мансури) и дублирующий (Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн, Султан Аль-Нейади) прилетят на Байконур для прохождения заключительного этапа подготовки к пуску.
Этот пуск будет последним для ракеты "Союз" в модификации "Союз-ФГ". Со следующего года космонавты будут летать на ракетах "Союз-2.1а". Ближайший пуск предварительно намечен на 20 марта 2020 года. Новая ракета отличается не только тем, что вместо аналогового оборудования на ней установлены современные цифровые системы, но также и тем, что всё ее оборудование полностью изготавливается в России. На ракете "Союз-ФГ" часть систем делалась на Украине.
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Наука и техника , Наука , Оружие , Олег Скрипочка , Сергей Рыжиков , РИА Новости , Байконур
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