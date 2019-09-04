Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» опроверг информацию NASA об угрозе космического мусора для МКС 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
«Роскосмос» опроверг угрозу космического мусора для МКС
Фото: © Depositphotos / JohanSwanepoel
"Роскосмос" опроверг данные NASA о потенциальной угрозе космического мусора для МКС, сообщается на сайте ведомства.
"Специалисты госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ЦНИИмаш получил предварительные расчеты от NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести маневр уклонения, однако расчеты баллистиков ЦНИИмаш опровергли эти данные, о чем уведомили американских партнеров.
"Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает", — добавили в российской госкорпорации.
Последние новости
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрывает границу с Украиной Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрывает границу с Украиной Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Наука и техника , Наука , Роскосмос , ЦНИИМАШ , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В гибели пилотов Су-25 засомневались
В гибели пилотов Су-25 засомневались21
Болгария опровергла роль СССР в освобождении Европы
Болгария опровергла роль СССР в освобождении Европы297
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам22
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-257
«Два подъезда превратились в груду кирпичей»
«Два подъезда превратились в груду кирпичей»76
Видео
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
02:49
Малышева показала пищевод Алибасова изнутри
Шоу-бизнес Другое
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
00:11
Стали известны подробности трагедии в семье Тимошенко
В мире Украина
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
02:56
Названа причина смерти Зинаиды Славиной
Общество
США предсказали разгром в Азии за пару часов
00:55
США предсказали разгром в Азии за пару часов
Армия Войска
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
11:13
Путин дал поручения по допвыплатам врачам
Общество
Человечеству предрекли безбанановое будущее
04:36
Человечеству предрекли безбанановое будущее
Наука и техника Наука
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
01:27
Лукашенко объяснил, почему не ограничивает интернет
В мире Интернет
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
00:17
ЧП в Рязани: загорелся склад с пестицидами
Пожары Происшествия
Слон и носорог устроили драку
01:09
Слон и носорог устроили драку
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение