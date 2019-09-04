«Роскосмос» опроверг угрозу космического мусора для МКС

«Роскосмос» опроверг информацию NASA об угрозе космического мусора для МКС

"Роскосмос" опроверг данные NASA о потенциальной угрозе космического мусора для МКС, сообщается на сайте ведомства.

"Специалисты госкорпорации "Роскосмос" и головного научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ЦНИИмаш получил предварительные расчеты от NASA о потенциальной угрозе МКС и необходимости провести маневр уклонения, однако расчеты баллистиков ЦНИИмаш опровергли эти данные, о чем уведомили американских партнеров.