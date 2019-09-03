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Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
МГТУ им. Н. Э. Баумана совместно с Физическим институтом им. П. Н. Лебедева разработали наноспутники проекта "Ярило" для изучения Солнца. Их планируют запустить на орбиту в 2020 году, сообщили ТАСС в Молодежном космическом центре МГТУ.
"Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", — пояснили в центре.
Предполагается, что наноспутники будут регистрировать солнечную активность в рентгеновском диапазоне. Работа аппаратов также позволит получить оперативный прогноз состояния межпланетной среды. Информация будет передаваться на Землю три-четыре раза в сутки.
Группировка будет включать два микроспутника, которые "разведут по орбите с помощью солнечного паруса". Связь с аппаратами будет поддерживаться из Центра управления полетами МГТУ. В университете отметили, что "ФИАН предоставляет полезную нагрузку (рентгеновский спектрофотометр), поскольку лаборатория не может позволить себе его купить".
Сейчас МГТУ разрабатывает спутник, который выполнит задачи по наблюдению Земли из космоса и проверит жизнеспособность новых систем, в том числе систему ориентации и стабилизации спутника.
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Наука и техника , Видео , ЦУП , МГТУ им. Баумана , ИТАР-ТАСС
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