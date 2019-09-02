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В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал 

Москва24 + ещё 4 7 часов назад
Ученые нашли инопланетный минерал
Фото: wikikids.nl
Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал. Об этом сообщает "Мир 24".
Находку назвали эдскоттит в честь исследователя Эдварда Скотта из Гавайского университета. По предварительным предположениям ученых, минерал сложился из атомов железа и углерода при медленном остывании породы.
Специалисты считают, что метеорит возник в самом начале существования Солнечной системы и представляет собой "зародыш планеты", который так и не смог вырасти в полноценное небесное тело. Согласно актуальной теории, он разрушился при столкновении с другим объектом, так что обломки попали в пояс астероидов и были притянуты другими планетами и спутниками. Один из них в итоге достиг Земли.
Ранее сообщалось, что образец лунного грунта, доставленный на Землю в 1971 году миссией "Апполон-14", примерно четыре миллиарда лет назад попал на Луну с нашей планеты. К такому выводу пришел ученый-планетолог из австралийского Университета Кертина Александр Немчин. Выяснилось, что состав 1,8-граммовой породы грунта похож на гранит и содержит кварц, а по объему циркона заметно отличается от любого другого известного экспертам лунного камня. Таким образом, с химической точки зрения он очень напоминает некоторые из самых древних камней на Земле.
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Наука и техника , Наука , Австралия
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