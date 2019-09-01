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Дмитрий Рогозин предложил размещать на линиях электропередачи цветные шары 

Говорит Москва 3 часа назад
Рогозин нашел применение воздушным шарам
Фото: РИА Новости
По словам главы Роскосмоса, это нужно чтобы вертолёты не задевали провода во время полётов.
Об этом он написал сегодня на своей странице в Twitter. Он также признался, что сам неоднократно уворачивался от ЛЭП при пилотировании.
Накануне в Подмосковье частный двухместный летательный аппарат зацепился за линию электропередачи и упал в 50 метрах от берега в Клязьменское водохранилище. Погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.
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Наука и техника , Наука , Дмитрий Рогозин
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