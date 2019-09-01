Рогозин нашел применение воздушным шарам

По словам главы Роскосмоса, это нужно чтобы вертолёты не задевали провода во время полётов.
Об этом он написал сегодня на своей странице в Twitter. Он также признался, что сам неоднократно уворачивался от ЛЭП при пилотировании.
Накануне в Подмосковье частный двухместный летательный аппарат зацепился за линию электропередачи и упал в 50 метрах от берега в Клязьменское водохранилище. Погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.
Очередной трагический случай падения вертолёта из-за линии электропередач над водной поверхностью… Эти провода над реками и озёрами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолётом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) September 1, 2019