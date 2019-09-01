Рогозин нашел применение воздушным шарам

Дмитрий Рогозин предложил размещать на линиях электропередачи цветные шары

По словам главы Роскосмоса, это нужно чтобы вертолёты не задевали провода во время полётов.

Об этом он написал сегодня на своей странице в Twitter. Он также признался, что сам неоднократно уворачивался от ЛЭП при пилотировании.