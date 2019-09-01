В Сеть утекли технические характеристики новых iPhone

Издание публикующее данные о новых телефонах подчеркивает, что вся представленная информация носит предварительный характер и может не во всем соответствовать действительности.

За полторы недели до официальной презентации стали известны технические характеристики новых моделей iPhone от Apple

Базовым смартфоном в линейке из трех аппаратов является iPhone 11 — преемник коммерчески успешного iPhone XR. Как и его предшественник, новый смартфон будет иметь такой же экран и 4 ГБ оперативной памяти. За качество селфи отвечает фронтальная камера в 12 Мп, а датчик Face ID имеет наклон, чтобы разблокировка телефона работала под более широкими углами.

Одиннадцатая модель также получила более емкую батарею в 3110 мАч. На устройстве не реализована функция 3D Touch и не поддерживается Apple Pencil. На задней панели смартфона расположен объектив 12-мегапиксельной камеры.

Следующий в линейке новобранцев от Apple — iPhone 11 Pro. В отличии от предыдущей модели, это смартфон имеет уже 6 ГБ оперативной памяти и специальную систему тройной 12-мегапиксельной камеры на задней панели, которая выполнена в форме неправильного треугольника. Аппарат поддерживает Apple Pencil и может похвастаться батареей емкостью в 3190 мАч. Дизайн телефона, по предварительной версии будет выполнен из матового стекла.

Самым «прокаченным» в представленном трио станет iPhone 11 Pro Max. В его арсенале улучшенный Face ID, 12 Мп на фронтальной камере, обратная беспроводная зарядка и поддержка Wi-Fi 6. Как и в средней версии, на старшей реализована функция Apple Pencil и 6 ГБ оперативной памяти. Емкость батареи составила 3500 мАч, сообщает портал gsmarena.com, уточняя, что вся приведенная информация основана на непроверенных данных.

Ожидается, что все три смартфона будут поставляться в комплекте с адаптером питания на 18 Вт, при этом кабель будет освещаться на конце телефона.