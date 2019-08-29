Бургундским вином подтвердили глобальное потепление

Французские и швейцарские исследователи определили даты сбора винограда в бургундском городе Бон за последние 664 года. Данные показали, что жаркие и сухие годы были редкостью в прошлом, но стали нормой за последние 30 лет, о чем ученые рассказали в журнале Climate of the Past.

Зрелость винограда определяют по окрасу кистей, концентрации сахара, танинов и кислот. При этом дата определяется в зависимости от сорта вина. Сезон сбора урожая обычно приходится на период с августа по октябрь в северном полушарии и с февраля по апрель в южном полушарии. Даты сбора винограда можно применять как косвенный показатель для изучения климата, потому что винный виноград очень чувствителен к температуре и осадкам. В годы, когда вегетационный период жаркий и сухой, виноград готов к уборке раньше, чем в более холодные годы.

Исследователь из Университета Бургундии Тома Лаббе совместно с коллегами из Бернского университета восстановил даты сбора винограда в Боне — винной столице Бургундии — начиная с 1354 года. Он использовал большое количество неотредактированных архивов, в том числе информация о выплате заработной платы сборщикам винограда, записи городского совета Бона и сообщения в газетах. Команда исследователей подтвердила серию дат, используя подробные температурные данные за последние 360 лет. Это позволило им оценить апрель-июльские температуры в регионе Бон за все 664 года.

«Результаты четко разделены на две периода, — говорит Лаббе. — До 1987 года виноград собирали с 28 сентября. Начиная с 1988 года, сбор урожая начинался в среднем на 13 дней раньше».

Даты раннего сбора урожая сопровождаются повышением давлением в Западной и Центральной Европе и атмосферным блокированием (метеорологическим явлением, когда погода «застревает» в регионе) над Данией. Все 33 чрезвычайно ранних урожая распределены по времени неравномерно. Согласно данным, температура с апреля по июнь 2018 года по сравнению с 663 предшествующими годами достигла максимального значения. Очень жаркие и сухие годы были редкостью в прошлом, но стали нормой за последние 30 лет.

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