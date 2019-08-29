Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бургундским вином подтвердили глобальное потепление 

Индикатор + ещё 1 11 часов назад
Бургундским вином подтвердили глобальное потепление
Фото: Andrew Wilson/StockPix/picture alliance
Французские и швейцарские исследователи определили даты сбора винограда в бургундском городе Бон за последние 664 года. Данные показали, что жаркие и сухие годы были редкостью в прошлом, но стали нормой за последние 30 лет, о чем ученые рассказали в журнале Climate of the Past.
Зрелость винограда определяют по окрасу кистей, концентрации сахара, танинов и кислот. При этом дата определяется в зависимости от сорта вина. Сезон сбора урожая обычно приходится на период с августа по октябрь в северном полушарии и с февраля по апрель в южном полушарии. Даты сбора винограда можно применять как косвенный показатель для изучения климата, потому что винный виноград очень чувствителен к температуре и осадкам. В годы, когда вегетационный период жаркий и сухой, виноград готов к уборке раньше, чем в более холодные годы.
Исследователь из Университета Бургундии Тома Лаббе совместно с коллегами из Бернского университета восстановил даты сбора винограда в Боне — винной столице Бургундии — начиная с 1354 года. Он использовал большое количество неотредактированных архивов, в том числе информация о выплате заработной платы сборщикам винограда, записи городского совета Бона и сообщения в газетах. Команда исследователей подтвердила серию дат, используя подробные температурные данные за последние 360 лет. Это позволило им оценить апрель-июльские температуры в регионе Бон за все 664 года.
«Результаты четко разделены на две периода, — говорит Лаббе. — До 1987 года виноград собирали с 28 сентября. Начиная с 1988 года, сбор урожая начинался в среднем на 13 дней раньше».
Даты раннего сбора урожая сопровождаются повышением давлением в Западной и Центральной Европе и атмосферным блокированием (метеорологическим явлением, когда погода «застревает» в регионе) над Данией. Все 33 чрезвычайно ранних урожая распределены по времени неравномерно. Согласно данным, температура с апреля по июнь 2018 года по сравнению с 663 предшествующими годами достигла максимального значения. Очень жаркие и сухие годы были редкостью в прошлом, но стали нормой за последние 30 лет.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Раскрыты причины дождей в России и наводнений в Европе Раскрыты причины дождей в России и наводнений в Европе В Приморье археологи обнаружили ранее неизвестную керамику «черной серии» В Приморье археологи обнаружили ранее неизвестную керамику «черной серии» У людей обнаружили позволяющую меньше спать мутацию У людей обнаружили позволяющую меньше спать мутацию
Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская студентка впала в кому в Турции
Российская студентка впала в кому в Турции110
РФ и Украина уточнили вопрос обмена заключенными
РФ и Украина уточнили вопрос обмена заключенными
Великобритания дала ЕС обещание по Brexit
Великобритания дала ЕС обещание по Brexit1
Гильдия поможет: Числова не на что хоронить
Гильдия поможет: Числова не на что хоронить3
«Обнаружены останки»
«Обнаружены останки»45
Видео
Мир не таких, как все
06:25
Мир не таких, как все
Общество
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко
03:00
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко
В мире
Россиянам напомнили о работе 31 декабря
00:37
Россиянам напомнили о работе 31 декабря
Общество
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
01:49
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Происшествия
Истребители Су-34 сели на автомагистраль
00:58
Истребители Су-34 сели на автомагистраль
Армия Оружие
«Зубы выбью и глаза выдавлю»
01:21
«Зубы выбью и глаза выдавлю»
Происшествия
Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
00:20
Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
Происшествия
Партия Зеленского передумала делиться властью
03:59
Партия Зеленского передумала делиться властью
В мире Конфликты
Смерть 16-летней россиянки: версия турецкой клиники
03:50
Смерть 16-летней россиянки: версия турецкой клиники
Происшествия
Совет Европы отреагировал на решение России
01:55
Совет Европы отреагировал на решение России
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть