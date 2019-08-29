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YouTube Premium станет бесплатным 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
YouTube Premium станет бесплатным
Фото: globallookpress.com
Компания Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, отказалась от системы платной подписки на оригинальные шоу, создаваемые самой компанией.
В компании решили, что сервис YouTube Premium самоокупится за счет доходов от рекламы внутри видеороликов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. По данным аналитиков, в прошлом году видеосервис получил 15 млрд долларов доходов от рекламы.
Однако бесплатными будут только новые шоу, а доступ к тем, которые находятся в библиотеке YouTube Premium, останется платным из-за обязательств компании по уже заключенным контрактам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Google обвинили в работе на российский империализм.
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Наука и техника , Интернет , Google , Financial Times , Деловая газета "Взгляд"
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