YouTube Premium станет бесплатным

Компания Google , которой принадлежит видеосервис YouTube, отказалась от системы платной подписки на оригинальные шоу, создаваемые самой компанией.

В компании решили, что сервис YouTube Premium самоокупится за счет доходов от рекламы внутри видеороликов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. По данным аналитиков, в прошлом году видеосервис получил 15 млрд долларов доходов от рекламы.

Однако бесплатными будут только новые шоу, а доступ к тем, которые находятся в библиотеке YouTube Premium, останется платным из-за обязательств компании по уже заключенным контрактам.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Google обвинили в работе на российский империализм.