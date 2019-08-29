Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У людей обнаружили позволяющую меньше спать мутацию 

Индикатор + ещё 3 15 часов назад
У людей обнаружили позволяющую меньше спать мутацию
Фото: Warner Brothers
Нейробиологи из Калифорнийского университета обнаружили у людей мутацию, обладатели которой меньше спят. Генно-модифицированные мыши с этой мутацией спали на час меньше контрольной группы, гласят результаты исследования, опубликованного на страницах Neuron.
Небольшая популяция нейронов в латеральной зоне гипоталамуса синтезирует два нейропептида — орексин А и орексин Б. Когда эти молекулы впервые открыли в 1998 году, им дали название от греческого слова «аппетит», поскольку латеральный гипоталамус регулирует пищевое поведение. Свою основную функцию — регуляцию цикла бодрствования — орексины обнаружили лишь позже. Орексинные нейроны стимулируют моноаминные нейроны, которые посылают возбуждающие сигналы в таламус и кору головного мозга. При погружении в сон моноаминные нейроны и вентролатеральное преоптическое ядро тормозят работу орексинных нейронов.
Согласно рекомендациям, взрослый человек должен спать не менее семи часов в день. В 2009 году исследователи описали мать и дочь с мутацией в гене DEC2, которые чувствовали себя отдохнувшими после шести часов сна. В норме DEC2 кодирует белок, который выключает синтез орексина.
Отсеквенировав другое семейство малоспящих, ученые обнаружили еще одну мутацию. Она затрагивает ген ADRB1, который кодирует рецептор норадреналина (β1-адренорецептор). In vitro, мутация приводила к снижению стабильности молекулы рецептора и ослаблению передачи сигналов. In vivo, генно-модифицированные мыши с этой мутацией спали на час меньше сородичей.
Ученые обнаружили, что рецептор синтезируется в большом количестве в нейронах задней части Варолиева моста. Эти нейроны были активны во время бодрствования и фазы быстрого сна, один из признаков которой — быстрые движения глазных яблок. Активация орексинных нейронов пробуждала мышей ото сна, а мутация влияла на их активность.
Если последующие исследования выявят способы воссоздать с помощью медикаментов эффект этой мутации, открытие даст возможность лечить расстройства сна.
Индикатор: последние новости
Раскрыты причины дождей в России и наводнений в Европе Раскрыты причины дождей в России и наводнений в Европе В Приморье археологи обнаружили ранее неизвестную керамику «черной серии» В Приморье археологи обнаружили ранее неизвестную керамику «черной серии» Бургундским вином подтвердили глобальное потепление Бургундским вином подтвердили глобальное потепление
Комментарии
Наука и техника , Наука , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская студентка впала в кому в Турции
Российская студентка впала в кому в Турции110
РФ и Украина уточнили вопрос обмена заключенными
РФ и Украина уточнили вопрос обмена заключенными
Великобритания дала ЕС обещание по Brexit
Великобритания дала ЕС обещание по Brexit1
Гильдия поможет: Числова не на что хоронить
Гильдия поможет: Числова не на что хоронить3
«Обнаружены останки»
«Обнаружены останки»45
Видео
Мир не таких, как все
06:25
Мир не таких, как все
Общество
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко
03:00
Пока вы не уснули: появились новые подробности убийства Захарченко
В мире
Россиянам напомнили о работе 31 декабря
00:37
Россиянам напомнили о работе 31 декабря
Общество
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
01:49
Отец погибшей в Турции девочки высказался о ее смерти
Происшествия
Истребители Су-34 сели на автомагистраль
00:58
Истребители Су-34 сели на автомагистраль
Армия Оружие
«Зубы выбью и глаза выдавлю»
01:21
«Зубы выбью и глаза выдавлю»
Происшествия
Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
00:20
Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
Происшествия
Партия Зеленского передумала делиться властью
03:59
Партия Зеленского передумала делиться властью
В мире Конфликты
Смерть 16-летней россиянки: версия турецкой клиники
03:50
Смерть 16-летней россиянки: версия турецкой клиники
Происшествия
Совет Европы отреагировал на решение России
01:55
Совет Европы отреагировал на решение России
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть