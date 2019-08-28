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Российские космонавты будут летать на американских космических кораблях 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
Российские космонавты начнут летать на американских коммерческих космических кораблях по обмену после ввода тех в эксплуатацию, сообщил журналистам первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
"Вопрос в принципе решён о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот", — сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
В США разрабатываются пилотируемые корабли Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX. Ранее Роскосмос заявлял, что полеты не начнутся до тех пор, пока не удостоверится в их безопасности.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Наука и техника , Видео , Максим Харламов , Boeing , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , Авиационно-космический салон МАКС , SpaceX , РИА Новости
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