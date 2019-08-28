Нестыковочка. Европа отказалась летать в космос на «Союзах»

Казалось, такое только в анекдоте возможно. Хотя даже в нем вопрос повис в воздухе. А у Европейского космического агентства и не спрашивал никто — само из двух вариантов "шашечки" или "ехать" выбрало первый. Пусть не шашечки, а звездочки и полосочки, но в любом случае это не ехать, а ждать, пока они появятся в виде флага одной американской страны на обшивке ее орбитального корабля. Представитель ЕКА в Москве Рене Пишель объявил итальянца Луку Пармитано последним европейцем, полетевшем на "Союзе". Это был июль. Впредь, сказал, они будут летать только космолетами США

Сами решили или надоумил кто, не уточнил. Но известно, что аппараты эти, что у Boeing , что у SpaceX , все еще разрабатываются и пока сырые для пилотируемых рейсов. О них, правда, уже несколько лет твердят, что "вот-вот". Но в НАСА , между тем, астронавта Эндрю Моргана , который отправился на МКС вместе с Пармитано, не назвали последним янки на "Союзе". Может, потому, что они больше знают о состоянии своих дел.

Вообще, европейцы попадали на наш транспорт по американской квоте. Штаты сами определяли, делегировать им свое место или нет. Нам-то, по большому счету, без разницы прописка пассажира, лишь бы по этому счету за него платили. Не исключено, что это именно НАСА отказалось пускать ЕКА на "Союзы", потому что самим надо. Ну и потому, что им все самим надо. Будь то газ, торговля оружием или околоземное пространство. А Европа выдала это за свое решение просто потому, что ей не оставили иного выхода. Да и ссориться с Америкой еще и из-за этого она не захотела.

Смысл, если с появлением у США своих шаттлов им все равно летать вместе — они и на МКС один отсек делят. Другое дело, что могли бы европейцы и не торопиться с выводом своих астронавтов за скобки. Попробовали бы с нами договориться напрямую. Уж в этой-то сфере у нас с ними действительно все на высоте. К тому же, тот, кто сейчас отказывается летать в космос на российских носителях, отказывается летать в космос вообще. Вашингтон, возможно, когда-нибудь и отблагодарят Европу за преданность. Допустим, сделает скидочку на первый полет. Но когда это будет, даже в нем не знают.

А мы, например, в следующем году планируем заменить "Союз-ФГ" с его устаревшей еще украинской системой управления, модифицированным "Союзом-2.1а", где все российское цифровое. О "Федерации" просто помолчим. Чтобы не сглазить. На Луну в 2030-м собираемся — могли бы их с собой прихватить. Но нет, так нет. Как говорится, ЕКА невидаль. Свято место пусто не бывает. В сентябре летит товарищ из ОАЭ, а за ним уже очередь выстроилась. Так что космос не заметит потери бойца.

Перспективы его возвращения на орбиту выглядят туманнее Андромеды. И пока наши космические корабли будут бороздить просторы Вселенной, все, что сможет сказать Европа о своей астронавтике, это — Куру в сторонке.