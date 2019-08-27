Россия допускает интернациональное строительство сверхтяжёлой ракеты

По мнению главы компании-разработчика ракет «Союз», «это было бы очень здорово для всех участников» совместного процесса. Однако, подчеркнул он, реализация такой идеи «требует желания со стороны ряда стран, которые будут в этом участвовать».

Это сложный технический проект, и нужна будет колоссальная подготовительная работа для определения границ ответственности: кто чем занимается, кто за что отвечает, — цитирует Баранова ТАСС.

Он признал, что договориться будет «достаточно сложно». Однако отметил, что в случае совместной реализации проект обошёлся бы в разы дешевле, чем при строительстве ракеты Россией в одиночку.