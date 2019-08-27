Россия может создать ракету-носитель сверхтяжёлого класса при участии других государств. Такую возможность допустил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
По мнению главы компании-разработчика ракет «Союз», «это было бы очень здорово для всех участников» совместного процесса. Однако, подчеркнул он, реализация такой идеи «требует желания со стороны ряда стран, которые будут в этом участвовать».
Это сложный технический проект, и нужна будет колоссальная подготовительная работа для определения границ ответственности: кто чем занимается, кто за что отвечает, — цитирует Баранова ТАСС.
Он признал, что договориться будет «достаточно сложно». Однако отметил, что в случае совместной реализации проект обошёлся бы в разы дешевле, чем при строительстве ракеты Россией в одиночку.
Ранее News.ru писал, что Центр Хруничева и американская корпорация Boeing договорились о продлении срока эксплуатации функционально-грузового блока «Заря» Международной космической станции. Российские специалисты по мере необходимости будут обновлять оборудование и выполнять работы по модернизации конструкции вплоть по 2024 года.