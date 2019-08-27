Российских земель стало больше

Северный флот ВМФ России в ходе экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа (является частью РФ) подтвердил открытие пяти новых островов в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 27 августа.

Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки, их площадь варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. На открытых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.

В сообщении экспедиции отмечается, что своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года. Появление новых островов в этом районе спрогнозировали гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015-2016 годов.

Участки суши в конце 2016-го обнаружила на спутниковых снимках студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Новая Земля — архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, входит в Архангельскую область России.