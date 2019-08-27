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Российских земель стало больше 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: РИА Новости
Северный флот ВМФ России в ходе экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа (является частью РФ) подтвердил открытие пяти новых островов в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 27 августа.
Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки, их площадь варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. На открытых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.
В сообщении экспедиции отмечается, что своего официального открытия новые острова архипелага Новая Земля ждали почти три года. Появление новых островов в этом районе спрогнозировали гидрографы Северного флота в ходе экспедиций 2015-2016 годов.
Участки суши в конце 2016-го обнаружила на спутниковых снимках студентка Арктического факультета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.
Новая Земля — архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями, входит в Архангельскую область России.
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