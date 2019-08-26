Российский космонавт объяснил отказ Европы от «Союзов»

По его словам, в Вашингтоне были недовольны тесными связями России с французскими и немецкими коллегами.

«Они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить», — пояснил он.

Виноградов заверил, что российская космонавтика ничего не потеряет из-за отказа ЕКА. Он пояснил, что «Союзы» будут запускаться в прежних объемах, причем уже в сентябре Россия отправит в космос представителя Арабских Эмиратов.