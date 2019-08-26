ОАЭ впервые запустят человека в космос

Хаззаа аль-Мансури будет первым человеком в космосе от ОАЭ . Он отправится на орбиту 25 сентября. На МКС араб проведет 16 экспериментов, сообщило ИА Nation News.

25 сентября арабский астронавт Хаззаа аль-Мансури отправится в космос.

«Эмиратский и арабский космонавт будет участвовать в проведении научных миссий в космосе в первый раз», — подчеркнул глава Дубайского космического центра Юсиф Хамад аль-Шаабани.

Хаззаа аль-Мансури проведет эксперименты, связанные с воздействием невесомости на человека. В работе над опытами ему помогут специалисты на МКС.