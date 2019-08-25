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Китайцы возобновили изучение обратной стороны Луны 

Ferra.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Ferra.ru
Китайский луноход «Юйту-2» возобновил работу по изучению обратной стороны Луны. Об этом сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам Национального космического управления КНР в социальной сети WeChat.
Луноход вышел из спящего режима и активизировал автоматический посадочный модуль «Чанъэ-4». В течение ближайших двух недель луноход будет проводить астрономические измерения и изучение окружающего ландшафта, включая анализ структуры грунта на наличие полезных ископаемых и замер уровня излучаемой звездами нейтронной радиации.
космический аппарат «Чанъэ-4» отправился на Луну в декабре 2018 года с космодрома Сичан и 3 января совершил первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне Луны. За время нахождения на Луне «Юйту-2» преодолел порядка 270 м.
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Наука и техника , Китай
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