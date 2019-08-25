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Киев сообщил об успешном испытании космической ракеты 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: News.ru
На Украине успешно проведены испытания космической ракеты-носителя класса «Циклон-4». Об этом сообщает пресс-служба «Конструкторского бюро Южное» в Facebook.
"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время её новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя", — говорится в сообщении.
В конструкторском бюро отметили, что во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано.
Сообщается, что ракета предназначена для работы непосредственно в космосе и для выведения на орбиту спутников.
Как ранее писал News.ru, в 06:38 мск 22 августа российский человекоподобный робот «Фёдор» впервые полетел в космос. Он стартовал на корабле «Союз МС-14» с космодрома Байконур.
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Наука и техника , Киев
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