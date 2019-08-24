Редкий пиктский камень найден в Шотландии

Пиктский камень, вырезанный 1200 лет назад, найден в раннехристианской церкви в Шотландском нагорье.

Археологи заявили, что находка имеет общегосударственное значение, потому что это один из 50 целых вертикальных мегалитов, о которых известно учёным. Украшенный несколькими символами, камень был обнаружен в раннехристианской церкви возле города Дингуолла . Камень, вырезанный предположительно 1200 лет назад, украшен пиктскими символами и, как считают исследователи, первоначально составлял в высоту более 2,4 метров. Сейчас его размеры составляют 1,5 метра, поскольку он был сломан и повторно использован в качестве могильного камня в 1790-х годах.

Рисунки на камне включают изображения нескольких мифических существ, волов, воина с головой животного, мечом и щитом, а также двойной диск, на который наложена «ветка» в форме буквы Z. Подробности о резьбе на обратной стороне камня пока не известны, но эксперты предполагают, что, как и на всех подобных камнях, там должен быть большой христианский крест. Это первый пиктский камень, который обнаружен в Шотландии за многие годы. Находка была проверена археологами, а затем осторожно извлечена специалистами-реставраторами. Теперь камень будет обработан и сохранён, чтобы в итоге стать частью выставки в музее Хайленд Виллэдж или другом подходящем месте.