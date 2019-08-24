Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Редкий пиктский камень найден в Шотландии 

Naukatv.ru 1 час назад
Фото: NOSAS
Пиктский камень, вырезанный 1200 лет назад, найден в раннехристианской церкви в Шотландском нагорье.
Археологи заявили, что находка имеет общегосударственное значение, потому что это один из 50 целых вертикальных мегалитов, о которых известно учёным. Украшенный несколькими символами, камень был обнаружен в раннехристианской церкви возле города Дингуолла. Камень, вырезанный предположительно 1200 лет назад, украшен пиктскими символами и, как считают исследователи, первоначально составлял в высоту более 2,4 метров. Сейчас его размеры составляют 1,5 метра, поскольку он был сломан и повторно использован в качестве могильного камня в 1790-х годах.
Рисунки на камне включают изображения нескольких мифических существ, волов, воина с головой животного, мечом и щитом, а также двойной диск, на который наложена «ветка» в форме буквы Z. Подробности о резьбе на обратной стороне камня пока не известны, но эксперты предполагают, что, как и на всех подобных камнях, там должен быть большой христианский крест. Это первый пиктский камень, который обнаружен в Шотландии за многие годы. Находка была проверена археологами, а затем осторожно извлечена специалистами-реставраторами. Теперь камень будет обработан и сохранён, чтобы в итоге стать частью выставки в музее Хайленд Виллэдж или другом подходящем месте.
Naukatv.ru: последние новости
НАСА назвало камень на Марсе в честь The Rolling Stones Обсерватория SOHO заметила, как Солнце испарило комету В Марокко найден самый старый стегозавр
Комментарии1
Наука и техника , Дингуолл , Шотландия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Во время выступления Зеленского произошло ЧП96
«Неизвестные колебания»: что произошло с «Союзом»33
Зеленский назвал главный хит Украины20
Путин дал поручение по пенсиям10
«Робот Федор спокоен»: подробности ЧП с «Союзом»420
Видео
02:17
«Чудовищная мысль»: Захарова ответила Киеву
Политика В мире
00:43
«Неизвестные колебания»: что произошло с «Союзом»
Наука и техника Наука
00:51
Видео запуска «Синевы» и «Булавы» с подводных лодок
Армия Войска
01:24
Во время выступления Зеленского произошло ЧП
Украина В мире
02:12
«Не контролируя Донбасс, замахнулись на Владивосток»
Политика
00:58
«Робот Федор спокоен»: подробности ЧП с «Союзом»
Наука и техника Технологии
00:17
Сбежавший из России Лебедев вернулся в Москву
Общество Другое
В Крыму отреагировали на исчезновение «России» в Guardian
Политика
00:57
«А вы работать не пробовали?»: Лолита ответила россиянке
Шоу-бизнес
05:43
Путин поручил подготовить ответ на испытания США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение