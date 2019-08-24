«Неизвестные колебания»: что произошло с «Союзом»

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Космонавты рассказали о неизвестных колебаниях при стыковке «Союза» к МКС 

Говорит Москва 42 минуты назад
Космонавты рассказали о неизвестных колебаниях при стыковке «Союза» к МКС. Корабль с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура 22 августа. Сегодня он должен был причалить к станции, но стыковка сорвалась.
«Всё было нормально примерно до дальности 200 метров. Далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания. На этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся», — сказал руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.
Космонавт также добавил, что вышедшую из строя систему стыковки «Курс» можно исправить. На станции есть всё необходимое для ремонта.
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По уточнённым данным, повторная стыковка «Союза» с МКС состоится утором в понедельник, 26 августа.
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Наука и техника , Видео , Наука , Технологии , Владимир Соловьев , Роскосмос , Байконур
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