«Неизвестные колебания»: что произошло с «Союзом»

Космонавты рассказали о неизвестных колебаниях при стыковке «Союза» к МКС

Космонавты рассказали о неизвестных колебаниях при стыковке «Союза» к МКС. Корабль с роботом Фёдором на борту стартовал с Байконура 22 августа. Сегодня он должен был причалить к станции, но стыковка сорвалась.

«Всё было нормально примерно до дальности 200 метров. Далее у нас пошли ранее не встречавшиеся колебания. На этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся», — сказал руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

Космонавт также добавил, что вышедшую из строя систему стыковки «Курс» можно исправить. На станции есть всё необходимое для ремонта.

По уточнённым данным, повторная стыковка «Союза» с МКС состоится утором в понедельник, 26 августа.