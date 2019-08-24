Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа. Об этом говорится в твиттере гендиректора.

Отмечается, что "Союз" совершит автоматический причал на безопасном от станции расстоянии после получения команды.

Так известно, что космонавт Александр Скворцов перестыкует корабль МС-13 от модуля "Звезда" к модулю МИМ2 вручную. После МС-14 приблизится к модулю "Звезда" и совершит причал под управлением электроники.

Ранее сообщалось, что стыковку "Союза" с МКС перенесли на другой срок.