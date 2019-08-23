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Обнаружены загадочные останки с необычными черепами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Live Science / Archeological Solutions
Археологи обнаружили три скелета в Хорватии, два из которых имели вытянутые деформированные черепа, что делало их похожими на инопланетян. Об этом сообщает издание Live Science.
Исследователи изучили останки с помощью ДНК-анализа и рентгенографии. Оказалось, что скелеты принадлежат детям мужского пола, жившим в 415-560 годах нашей эры во времена Великого переселения народов. Они страдали от недоедания и умерли в возрасте 12-16 лет, однако неизвестно, именно ли голод стал причиной их смерти.
Генетический анализ показал, что один из них имел западно-евразийское, другой — ближневосточное, а третий — восточноазиатское происхождение. У второго мальчика имелась черепная деформация кольцевого типа, то есть лобная кость была уплощена, а высота черепа значительно увеличена. У ребенка с восточноазиатскими корнями, который, как предполагается, являлся гунном, череп был вытянут по диагонали вверх.
Черепная деформация в эпоху Поздней античности и Раннего Средневековья в Европе была популярна у гуннов, вторгшихся в Европу из Азии. Во II веке эту процедуру практиковали народы, проживавшие на территории Румынии. Вытянутый череп был признаком красоты и высокого статуса.
В IV-VII веках в Европе произошло Великое переселение народов — многочисленные миграции людей, ищущих более благоприятные условия для проживания из-за резкого похолодания, голода и вторжения гуннов. Так, в пятом веке нашей эры на Британские острова пришли древнегерманские племена (англы и саксы).
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Наука и техника , Хорватия
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