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НАСА назвало камень на Марсе в честь The Rolling Stones 

Naukatv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: NASA
Команда исследователей миссии НАСА InSight назвала марсианский камень в честь группы The Rolling Stones.
Небольшой камень размером с мяч для гольфа прокатился примерно на 1 метр по поверхности Марса, когда космический корабль InSight совершил посадку 26 ноября 2018 года. На снимках, сделанных InSight на следующий день, можно увидеть несколько следов в оранжево-красной почве, тянущихся прямо к камню. По мнению представителей Отделения планетарных наук НАСА, название Rolling Stones Rock идеально подходит для камня. Актёр Роберт Дауни-младший объявил о решении НАСА на сцене стадиона в Пасадене, прежде чем знаменитая группа начала свой концерт.
Миссия InSight возглавляется Лабораторией реактивного движения НАСА, которая тоже располагается в Пасадене. Официальные научные названия объектов в Солнечной системе, включая астероиды, кометы и места на планетах, могут быть одобрены только Международным астрономическим союзом. Но учёные, работающие с марсоходами НАСА, дали много неофициальных прозвищ камням и другим геологическим особенностям. Это облегчает обсуждение различных объектов и ссылки на них в научных работах. Поэтому, хотя название Rolling Stones Rock носит неофициальный характер, оно появится на рабочих картах Красной планеты.
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Наука и техника , NASA
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