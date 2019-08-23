НАСА назвало камень на Марсе в честь The Rolling Stones

Команда исследователей миссии НАСА InSight назвала марсианский камень в честь группы The Rolling Stones.

Небольшой камень размером с мяч для гольфа прокатился примерно на 1 метр по поверхности Марса, когда космический корабль InSight совершил посадку 26 ноября 2018 года. На снимках, сделанных InSight на следующий день, можно увидеть несколько следов в оранжево-красной почве, тянущихся прямо к камню. По мнению представителей Отделения планетарных наук НАСА, название Rolling Stones Rock идеально подходит для камня. Актёр Роберт Дауни-младший объявил о решении НАСА на сцене стадиона в Пасадене, прежде чем знаменитая группа начала свой концерт.

Миссия InSight возглавляется Лабораторией реактивного движения НАСА, которая тоже располагается в Пасадене. Официальные научные названия объектов в Солнечной системе, включая астероиды, кометы и места на планетах, могут быть одобрены только Международным астрономическим союзом. Но учёные, работающие с марсоходами НАСА, дали много неофициальных прозвищ камням и другим геологическим особенностям. Это облегчает обсуждение различных объектов и ссылки на них в научных работах. Поэтому, хотя название Rolling Stones Rock носит неофициальный характер, оно появится на рабочих картах Красной планеты.