«Полгорода обошли, нигде нет»: из аптек пропал преднизолон

Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона. Этот препарат, входящий в перечень жизненно важных лекарств, спасает от шоковых состояний, аллергических реакций, а также назначается при тяжелых травмах и хронических заболеваниях суставов. Фармацевты в Москве Сочи , Нижнем Новгороде, а также в Оренбургской, Челябинской и Омской областях заявляют, что преднизолон находится на перерегистрации и в продажу поступит не скоро. В Минздраве тем временем проблемы не видят.

С полок российских аптек пропал преднизолон — гормональное лекарство, которое входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он выпускается в виде ампул, таблеток и мази. Одна из основных функций преднизолона — борьба с системными аллергическими реакциями. Также он помогает бороться с шоковыми состояниями — это может быть кардиогенный, ожоговый, операционный, токсический и травматический шок. Кроме того, преднизолон нередко назначается при тяжелых травмах, а также острых и хронических заболеваниях суставов.

Уже не первый месяц жители ряда российских регионов не могут купить этот противовоспалительный препарат. «У меня осталось таблеток только на неделю, и что делать дальше, я не знаю. Обошла и обзвонила множество аптек города — нигде его нет, а без него я просто загнусь», — рассказывала в начале августа порталу «OrenDay» жительница Оренбурга , страдающая от боли в суставах.

«В аптеках пропал преднизолон — провизоры говорят, что лекарства нет на складе. А его нельзя просто взять и отменить, даже пропуск одного дня приема может быть чреват последствиями Цена вопроса чуть больше 100 рублей (смешно, правда?) и моего здоровья, а вот это мне уже совсем не смешно. Полгорода обошли, нигде не нашли», — отмечала 29 июня жительница Нефтекамска Омской области, ее цитировал портал UfacityNews.ru.

Она подчеркивала, что при резком прекращении приема лекарства у человека развивается острая надпочечниковая недостаточность, тахикардия, боли в животе, рвота, а также общая слабость. Также, по ее словам, не исключено обострение основного заболевания.

На отсутствие преднизолона также жаловались в Ростовской и Челябинской областях.

«Чуть больше месяца назад покупали таблетки, и никаких проблем не было. После 6 мая пошли в аптеку, там говорят, что преднизолона в таблетках нет, на сайте посмотрели — нет. И так в одну, вторую, третью аптеку. С трудом нашли по одной пачке в двух аптеках, купили. Сказали, что, видимо, на остатках были», — рассказывал 20 мая местный житель в эфире «Челябинского Эха».

Тогда же радиостанция, ссылаясь на сотрудника регионального Минздрава, сообщала, что на рынке временно отсутствует лишь преднизолон в таблетках. «Но есть в виде мазей и ампул для инъекций. Пациентам, которые в нем нуждается, необходимо обратиться к лечащему врачу для корректировки тактики лечения и подбора фармакологического аналога», — отмечали в ведомстве.

Проблема коснулась и федерального центра. Месяц назад главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что обошла десятки московских аптек и так и не смогла найти преднизолон в ампулах, который жизненно необходим ее сыну. Фармацевты сообщали ей, что препарат находится на перерегистрации и появится в продаже не скоро.

«Мы уехали в Адлер. В аптеке адлерского гипермаркета, а также в аптеке возле гостиницы «Тулип Инн» нам сказали ровно то, что в аптеках Москвы: препарат на перерегистрации, вы его не найдете», — писала она.

Спустя месяц, в пятницу, 23 августа, Симоньян вновь подняла этот вопрос: «Я не знаю, почему в России не регистрируют лекарства. Почему из аптек пропал даже банальный преднизолон, без которого мой, например, ребенок может погибнуть за пару минут. В аптеках мне говорят: лекарство на перерегистрации, когда будет — неизвестно, вероятно, через несколько месяцев. Мне трудно разобраться, отчего умирают дети, которым вовремя не досталось лекарств», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Через несколько часов ей ответил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай . Он заявил, что в 2019 году в России было выпущено около 1 млн таблеток преднизолона, а также более 2,3 млн единиц препарата в инъекциях.

«В Москве препарат есть. Но что важно: он не входит в обязательный ассортимент аптеки, поэтому каждая аптека решает самостоятельно, сколько его приобретать», — пояснил замминистра и попросил указать, в каких конкретно местах покупка преднизолона невозможна.

Симоньян же в ответ заявила, что накануне попросила несколько человек в Подмосковье, Москве, Сочи и Нижнем Новгороде проверить наличие преднизолона в аптеках. Итог: ни в одной из аптек его не оказалось. «Причину или не назвали, или назвали все ту же — перерегистрация», — пояснила главред RT.

«Газета.Ru» направила в Минздрав РФ запрос с просьбой объяснить, почему лекарство из списка ЖНВЛП находится на перерегистрации и не имеется в свободном доступе в аптеках. Также редакция попросила сообщить, по какой причине врачи продолжают выписывать пациентам препарат, который находится на перерегистрации. Ответ на момент публикации материала не поступил.

Это уже не первый случай, когда россияне не могут получить жизненно-важный для них препарат. Так, 12 августа в Москве таможенниками на почте была задержана женщина, которая пришла получать посылку с незарегистрированным в РФ препаратом «Фризиум». Она заказала его для сына, страдающего эпилепсией. Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Есть индивидуальный порядок ввоза подобных лекарств в страну — при наличии документов, подтверждающих факт назначения лекарств. Между тем, по словам женщины, лекарство ее ребенку прописал врач.

Тем не менее в отношении задержанной вскоре возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ «Контрабанда психотропных веществ». Кроме того, правоохранители провели в ее доме обыск, а также изъяли оттуда системный блок от компьютера. Однако уже 19 августа Генпрокуратура прекратила уголовное преследование женщины.

Месяцем ранее такая же история случилась с Еленой Боголюбовой. 16 июля ее также задержали на московской почте, куда она пришла получать «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией. По словам директора детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава, препарат Боголюбовой посоветовали в РНИМУ им. Пирогова еще в 2017 году. Тогда там заявили, что россиянке стоит воспользоваться импортным лекарством, если отечественное перестанет помогать.

Дело Боголюбовой также прекратили, однако оно вызвало широкий общественный резонанс. Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минздраву необходимо навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи.

Хотя дела в отношении Боголюбовой и Конновой уже прекращены, у их сыновей до сих пор нет доступа к жизненно необходимым препаратам. «Адресная закупка от Минздрава все еще не произведена. Лекарства все еще не зарегистрированы», — пояснила Мониава. По словам главы «Дома с маяком», в России сейчас более двух тысяч пациентов нуждаются в незарегистрированных в стране препаратах.