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Рогозин объяснил, что мешает ему полететь в космос 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он, несмотря на свою должность, космонавтом стать не сможет и ему не суждено отправиться на МКС вслед за роботом «Федором». Как сообщило РИА «Новости», глава госкорпорации объяснил это своим высоким ростом.
«Я точно не слетаю, потому что метр девяносто ростом. Рост — ограничение пока 180 сантиметров. Это шутка, конечно», — заявил Дмитрий Рогозин.
Однако рост не помешал ему пройти ему первый этап тренировок вместе с новым набором в отряд космонавтов. Глава Роскосмоса слетал с ними на самолете во время тренировок на невесомость. Испытания дались ему нелегко.
«Я сам спортсмен, мастер спорта, но тяжело все равно», — признался Дмитрий Рогозин.
Человекоподобный робот «Федор» отправился на МКС утром в четверг, 22 августа, на корабле «Союз МС-14».
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура и примерно через девять минут вывела корабль на орбиту. На МКС «Федор» прибудет в субботу 24 августа в 8:30 мск. На МКС робот останется до 7 сентября. Это время им будет управлять российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.
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Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Александр Скворцов , Роскосмос
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