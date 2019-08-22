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Корабль «Союз» с роботом-космонавтом вышел на орбиту 

Вести.Ru 55 минут назад
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз 2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14". На его борту находится человекоподобный робот Федор. Он отправляется в экспедицию на МКС для работы с международным экипажем.
Ракета-носитель впервые отправила на орбиту космический корабль "Союз МС-14". От предыдущей версии этот корабль отличает модернизированная система управления движением и навигации. У "Союза МС-14" доработаны отдельные бортовые системы, отсутствует часть приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа. Это позволяет увеличить полезную нагрузку.
Полет будет проходить по двухсуточной схеме, стыковка запланирована на утро 24 августа.
Робот "Федор" (Skybot F-850) создан компанией "Андроидная техника". Буква F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". Робота посадили в штатное кресло для космонавта. В его задачи входит передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действий робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.
Для общения с космонавтами разработчики написали порядка 10-15 страниц разных вариантов ответов.
На орбите робот проведет примерно 17 дней.
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Наука и техника , Видео , Байконур
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