Volocopter показала свое первое коммерческое аэротакси

Компания Volocopter представила коммерческую версию своего аэротакси, которая является наиболее мощной из всех моделей компании.

Немецкая компания Volocopter уже довольно давно занимается разработкой аэротакси. Компания уже демонстрировала, как, на ее взгляд, может выглядеть инфраструктура для сервиса летающих такси, и сообщала, что первая станция такого сервиса должна быть построена в Сингапуре уже в этом году. Volocopter разрабатывала несколько моделей аэротакси, а сейчас презентовала первую коммерческую модель, получившую название VoloCity.

Как и другие модели, VoloCity имеет электрическую силовую установку и оснащен 18 роторами. При этом, согласно Volocopter, коммерческая модель получила увеличенные дальность полета и максимальную скорость: машина может летать на расстояние до 35 километров на одном заряде, а ее максимальная скорость составляет — 110 километров в час.

Volocopter отмечает, что до введения в эксплуатацию VoloCity будет работать над разработкой концепта аэротакси, используя предсерийную модель 2X. Ожидается, что в четвертом квартале этого года публичный тестовый полет аэротакси Volocopter состоится в Сингапуре. (Ранее аэротакси Volocopter уже совершали тестовые полеты; например, в 2017 году такой полет прошел в Дубае.)