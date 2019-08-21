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Британские археологи предположили, что нашли фрагменты старейшей корабельной верфи 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MARITIME ARCHAEOLOGICAL TRUST
Группа британских археологов обнаружила деревянную конструкцию недалеко от места, где, по всей вероятности, находилась одна из древнейших в мире корабельных верфей. Находка, как сообщает газета The Daily Telegraph, была сделана рядом с островом Уайт — самым большим у побережья Англии.
Специалисты указывают, что предположения о том, что рядом с городом Ярмут, расположенном на северо-западном побережье острова, существует участок, на котором могли строиться корабли, высказывались еще в 1990-х годах. Однако только сейчас они нашли подтверждение. Для определения точного возраста деревянной платформы эксперты прибегли к методу радиоуглеродного анализа. Результаты показали, что он насчитывает более 8 тыс. лет.
Конструкция состояла примерно из 60-70 расколотых бревен, опирающихся на горизонтально положенный фундамент из круглого дерева. При этом способ обработки древесины практически полностью совпадал с современными методами выделки этой породы. Он в корне отличался от того, который использовали древние люди в эпоху неолита, приблизительно в 4500 году до н.э. Это, по словам специалистов, свидетельствует о том, что предки современного человека были хорошими плотниками и обладали передовыми навыками деревообработки.
Археологи подчеркивают, что благодаря наскальным рисункам известно, что лодки широко использовались в период каменного века, однако на сегодняшний день имеется крайне мало доказательств того, что в ту эпоху существовали корабельные верфи.
"Это был период важных изменений в истории Британии", — отметил директор Морского археологического треста Гарри Момбер. "В то время остров Уайт был еще соединен с материком, и это место должно было находиться в долине, " — добавил он.
По мнению экспертов, именно пребывание в темной и холодной среде помогло древесине так хорошо сохраниться.
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Комментарии
Наука и техника , Находка , Великобритания , Уайт , Ярмут
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