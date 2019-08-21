Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прототип современного холодильника, датированный XVII веком, обнаружен при раскопках в исторических Поганкиных палатах в Пскове, сообщает Псково-Изборский музей-заповедник.
Как отмечает музей, находка "будет обязательно музеефицирована" в составе будущей экспозиции, демонстрирующей древнюю кухню.
Первый бытовой электрический холодильник появился в 1913 году.
Поганкины палаты — каменное жилое, складское и производственное здание, которое было построено в 70-е годы XVII века, а сейчас относится к памятникам истории и культуры федерального значения.
Археологические раскопки проводятся в рамках проекта "Музейный квартал", предполагающего создание единой зоны музейно-туристического обслуживания, а также в рамках совместного проекта правительства России и Всемирного банка по сохранению и использованию культурного наследия в России.
Последние новости
Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой Заявления Макрона вызвали у Киева истерику Cестры Хачатурян говорили правду о многолетних издевательствах отца
Наука и техника , Правительство РФ , Всемирный Банк , Псков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление60
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков148
Макрон поставил России условие возвращения в G8179
Украинцы перепугали Прибалтику175
В прямом эфире «Рустави 2» произошел новый инцидент5
Видео
00:58
Приехавшие в Крым немцы сделали заявление
Политика
11:36
Российско-турецкая дружба оказалась под угрозой
Политика Ближний Восток
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
02:43
Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Шоу-бизнес Другое
01:21
Макрон поставил России условие возвращения в G8
В мире Политика
01:32
Появилось видео допроса подсыпавшего яд в конфеты
Происшествия
01:54
Захарова высказалась о возвращении России в G8
Политика
00:53
Трамп и Макрон решили судьбу России в G7
В мире
03:40
Украинцы перепугали Прибалтику
В мире Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение