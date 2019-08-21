Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века

Прототип современного холодильника, датированный XVII веком, обнаружен при раскопках в исторических Поганкиных палатах в Пскове , сообщает Псково-Изборский музей-заповедник.

Как отмечает музей, находка "будет обязательно музеефицирована" в составе будущей экспозиции, демонстрирующей древнюю кухню.

Первый бытовой электрический холодильник появился в 1913 году.

Поганкины палаты — каменное жилое, складское и производственное здание, которое было построено в 70-е годы XVII века, а сейчас относится к памятникам истории и культуры федерального значения.