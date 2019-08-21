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Определено главное условие возникновения жизни 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Chris German / WHOI / NSF
Ученые Океанографического института Вудс-Хоул в США раскрыли загадку появления огромного резервуара метана под дном земных океанов. Выявленный механизм может стать решающим в возникновении жизни на други планетах. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи проанализировали 160 фрагментов пород из верхней мантии Земли и нижних слоев земной коры. Образцы были взяты из хребтов и зон субдукции, где океаническая кора подныривает под континентальную, а также из офиолитов — остатков древней океанической коры, поднятой на поверхность. Результаты спектроскопии и микроскопии показали, что почти во всех пробах имелись скопления метана и водорода.
Как выяснили ученые, метан образуется, когда морская вода, просачиваясь сквозь глубоководные породы, попадает внутри горячего оливина — минерала, слагающего магматические породы. Когда минерал начинает остывать, вода, содержащая растворенный диоксид углерода, вступает в химическую реакцию, называемую серпентинизацией.
По словам исследователей, этот механизм может объяснять скопления метана на других планетах. Кроме того, при высвобождении достаточного количества водорода и метана может поддерживаться существование микробных экосистема. Процесс серпентинизации мог стать важным фактором развития жизни и на Земле.
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Наука и техника , Наука , США
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