Формула всего, открытая Джеффом Таппером

В 2001 году Джефф Таппер опубликовал формулу, которая интересна тем, что если построить график этой формулы, то на этом графике мы увидим..написанную эту самую формулу!

Более того, двигаясь вниз-вверх по этому графику, вы найдете абсолютно все формулы и изображения, существующие в природе, например изображение вашего профиля или ваше имя, написанное на латыни. Все, что угодно.

На самом деле, это своего рода шутка, так как эта формула является универсальным декодером растра от константы, от которой полностью зависит график функции. Простыми словами эта формула для построения любого монохромного рисунка размером 106 на 17 точек.

Формула Джеффа Таппера была опубликована им в докладе, посвященном разработанной программе для рисования графиков GrafEq.

Как работает формула смотрите в данном видео.