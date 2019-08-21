Точь-в-точь как птица: необычный беспилотник показали в Пекине

Робот способен махать крыльями, полностью имитируя движения птиц.

На Всемирной конференции роботов в Пекине представили птицу-дрон. Разработка носит рабочее название Wind Rider.

Робот управляется дистанционно. При этом в полете он машет крыльями один в один, как настоящая птица.

Как отметил производитель, «птица» может летать без перебоев в электроснабжении в течение длительного времени.

«Он (робот — прим.ред.) похож на настоящую птицу. Например, семейство фрегатовых может оставаться в воздухе в течение трех месяцев, а некоторые другие птицы могут пролететь более десяти тысяч километров за восемь дней без еды и питья», — рассказал генеральный директор Bee-eater Technology Цай Ю.

Всемирная конференция роботов проходит в Пекине 19-25 августа.