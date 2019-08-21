Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере

Российские космические аппараты "Ионосфера-М", первые из которых планируется запустить в 2021 году, займутся не только мониторингом космической погоды — основной научной задачей, но и составлением карты озонового слоя Земли, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

"Долго мы к этому шли, а сейчас программа предполагает создание четырех спутников, которые будут запускаться попарно в качестве попутной нагрузки. Первый запуск вместе с метеорологическим аппаратом "Метеор" планируется в конце 2021 года. Летные образцы бортовых ионозондов изготовлены", — рассказал Пулинец.

Для составления карты озоновых дыр на спутниках будет установлен специальный прибор — озонометр, который станет улавливать отраженный от поверхности планеты солнечный свет, получая полное содержание озона во всей толще атмосферы.

"Не все ученые придерживаются идеи, что промышленное производство является основным фактором разрушения озонового слоя. Длительные наблюдения показали, что озоновые дыры появляются и исчезают, они могут появляться в различных местах, не только над полярными областями. Как показал почетный научный сотрудник МГУ, доктор геолого-минералогических наук Владимир Сывороткин, уровень озона каким-то образом связан с климатом и погодой. Области с повышенным содержанием озона страдают от морозов, а пониженная концентрация ведет к повышению температуры", — рассказал ученый.

Новые данные со спутников, по его словам, смогут помочь разобраться в ситуации.

Программа "Ионозонд-2025", которая включает запуск четырех спутников "Ионосфера-М" и одного "Зонда-М", стала развитием советских спутниковых программ по изучению ионосферы (слой атмосферы на высотах от 60 до 2 тысяч км). В нашей стране в последние десятилетия по экономическим причинам новые спутники с зондирующей ионосферу аппаратурой не запускались, наблюдения стали проводиться только с наземных станций ионосферного зондирования. В то же время США развернули свою спутниковую сеть Defense Meteorological Satellite Program, накопив большой объем информации за длительный период. Сейчас на замену этой программе разрабатывается новый проект National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System. Россия планировала развернуть свою сеть из спутников "Ионосфера" и "Зонда" в 2015 году, но необходимого финансирования тогда не нашлось. Средства на проект предусмотрели в новой Федеральной космической программе на 2016-2025 годы.

В мае гендиректор предприятия, разрабатывающего и изготавливающего спутники — корпорации "ВНИИЭМ" Алексей Макриденко рассказал, что российские инженеры собираются на два года быстрее запланированного создать и отправить на орбиту первые два космических аппарата проекта "Ионозонд". По его словам, запуск возможен в 2021 году.

Спутники "Ионосфера-М" будут измерять динамику ионосферы Земли, отраженное от нашей планеты ультрафиолетовое излучение, магнитные и электрические поля вблизи Земли, а также потоки протонов и электронов на высоте порядка 800 км. "Зонд-М" будет предназначен для картирования Солнца, измерения параметров рентгеновского и ультрафиолетового излучения, измерения ионного состава верхней атмосферы, измерения магнитного поля. Согласно ранее опубликованному госконтракту, первые две "Ионосферы" планировалось запустить совместно в 2023 году, а в 2024 году — аппараты номер 3 и номер 4. Запуск "Зонда" планируется после 2025 года.