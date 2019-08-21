Уровень Средиземного моря может подняться на полметра

Итальянские специалисты из Национального института геофизики и вулканологии выяснили, что к середине XXI века уровень воды Средиземного моря повысится на 20 сантиметров, а к 2100 году — на 57 сантиметров.

Специалисты отметили, что особенно стремительно уровень воды может подняться в Венецианской лагуне.

Там к концу века он окажется на 82 сантиметра выше нынешнего уровня.

Как писал News.ru, американские и австралийские учёные установили, что повышение температуры воды в океанах представляет гораздо большую опасность для кораллов, чем было принято считать ранее.