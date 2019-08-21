Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень Средиземного моря может подняться на полметра 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Perry Mastrovito/imagebroker.com/Global Look Press
Итальянские специалисты из Национального института геофизики и вулканологии выяснили, что к середине XXI века уровень воды Средиземного моря повысится на 20 сантиметров, а к 2100 году — на 57 сантиметров.
Специалисты отметили, что особенно стремительно уровень воды может подняться в Венецианской лагуне.
Там к концу века он окажется на 82 сантиметра выше нынешнего уровня.
Как писал News.ru, американские и австралийские учёные установили, что повышение температуры воды в океанах представляет гораздо большую опасность для кораллов, чем было принято считать ранее.
News.ru: последние новости
Рогозин рассказал о преимуществах российской ракеты перед американской Рогозин отправит роботов на Эльбрус Показанного Рогозину робота в папахе купили в интернет-магазине в США
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков89
Макрон поставил России условие возвращения в G877
Украинцы перепугали Прибалтику165
Порошенко покинул Украину83
Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии1
Видео
02:36
Путин и Зеленский решили судьбу украинских моряков
Политика Украина
06:12
Кудрин резко выступил по митингам в Москве
Общество
01:21
Макрон поставил России условие возвращения в G8
В мире Политика
01:32
Появилось видео допроса подсыпавшего яд в конфеты
Происшествия
01:54
Захарова высказалась о возвращении России в G8
Политика
00:53
Трамп и Макрон решили судьбу России в G7
В мире
03:40
Украинцы перепугали Прибалтику
В мире Прибалтика
02:36
Дело об убийстве Круга получило новый поворот
Происшествия
06:28
Порошенко покинул Украину
В мире
01:13
В России найден новый источник радиоактивной угрозы
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение