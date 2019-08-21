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Роботу «Федору» дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Александр Овчаров
Программа экспериментов по управлению роботом "Федором" на борту Международной космической станции включает работу с отверткой и огнетушителем, сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко.
"Это стыковка-расстыковка электрических разъемов, использование типовых предметов: от отвертки и ключа до огнетушителя", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, работать с инструментами на станции "Федор" будет не автономно, а под управлением российского космонавта.
Блошенко также назвал слухами информацию, что робот "Федор" якобы не влезал в люк корабля "Союз", поэтому его пришлось уменьшить в плечах. По его словам, робот всегда влезал в люк, а если бы это было не так, ему просто могли бы снять руки и надеть уже на станции. "Если будет удобно, руки можно будет снять и вставить в предплечья", — пояснил Блошенко.
Ранее сообщалось, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", на котором "Федор" отправится к МКС, запланирован на 6.38 мск 22 августа.
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Наука и техника , Роскосмос
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