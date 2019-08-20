«Манипулировали голосами»: Трамп пригрозил Google

Дональд Трамп пригрозил засудить Google за манипуляции миллионами голосов на выборах 2016 года, о которых американский лидер узнал из некого отчета. Тем не менее, аналитики призывают отнестись к исследованию скептически, так как его достоверность вызывает сомнения. Сам автор отчета также предпочел откреститься от заявлений — он утверждает, что у него нет доказательств манипуляций с избирателями, но предвзятость Google к Трампу сомнений не вызывает.

Сомнительный источник

Президент США Дональд Трамп опубликовал твит с угрозой в адрес Google. Причиной этому стала публикация некого отчета, в котором утверждается, что IT-гигант обманом присудил Хиллари Клинтон лишние миллионы голосов во время предвыборной гонки в 2016 году.

«Ух ты, вышел отчет! Google манипулировала от 2,6 млн до 16 млн голосов избирателей в пользу Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году! Отчет опубликовал сторонник Клинтон, а не Трампа! Google должен за это ответить. Моя победа даже крупнее, чем я думал!» — написал американский президент в своем твиттере.

При этом американский лидер не дал ссылку на отчет, в котором говорится о мошенничестве со стороны Google. Тем не менее, зарубежные СМИ утверждают, что Трамп ссылается на исследование 2017 года от психолога Роберта Эпштейна из Сан-Диего, который давно воюет с IT-гигантом.

Отчет Эпштейна был представлен в Сенате в июле во время слушаний, посвященных цензурированию в поисковых системах. Психолог утверждал, что Google мог провести манипуляции с 2,6-10,4 млн голосов в зависимости от применяемой компанией техники. О 16 млн, упомянутых Трампом, речь не шла.

Впрочем, доклад Роберта Эпштейна был принят аналитиками с большой долей скепсиса.

Прежде всего, его обвинили в «странной» методологии, а также весьма ограниченном количестве участников исследования — всего 95 человек.

Также психолога раскритиковали за вывод о том, что Google предвзят к каким-либо политическим группам. Более того, в понедельник 19 августа, выступая в эфире телеканала CNN, Роберт Эпштейн заявил о том, что у него «нет доказательств того, что Google занимался какими-либо манипуляциями». По словам Эпштейна, он уверен лишь в наличии предвзятости компании к консерваторам, что могло впоследствии повлиять на исход выборов.

В пресс-службе Google назвали выводы Эпштейна «неточными», а его исследование «опровергнутым».

«Неточные выводы этого исследователя были опровергнуты с момента публикации в 2016 году. Как мы тогда заявили, мы никогда не манипулировали результатами поиска, чтобы повлиять на политические настроения. Наша цель — предоставлять людям доступ к качественной и актуальной информации по их запросам вне зависимости от политических предпочтений», — сообщил официальный представитель Google.

Нет дыма без огня

Президент Дональд Трамп обвиняет Google в предвзятости к себе и своим сторонникам буквально с момента своего избрания. При этом «корпорация добра» опровергает любые заявления американского лидера, утверждая, что ее поисковая система беспристрастна.

В августе текущего года Трамп встретился с генеральным директором компании Сундаром Пичаи, а затем обвинил Google в лицемерии.

«Сундар Пичаи из Google был в Овальном кабинете и долго объяснял, как они меня любят, как хорошо работает администрация сервиса, как Google не связан с китайской армией, как они не помогали Жуликоватой Хилари [Клинтон] во время выборов 2016 году и как они НЕ собираются срывать выборы 2020 года, несмотря на поступающую информацию», — сообщил глава государства.

Тем не менее, позднее Трамп прочитал интервью экс-инженера Google Кевина Сернеки, который утверждает, что Google прикладывает все усилия, чтобы «Трамп проиграл в 2020 году».

Дональд Трамп назвал практики компании «очень незаконными» и заявил о том, что его администрация будет «пристально следить» за деятельностью Google.

Впрочем, даже если алгоритмы Google действительно не подвергаются никаким манипуляциям, высшее руководство компании никогда не скрывало своего отношения к Трампу. В прошлом году в сети появилось видео с закрытого собрания сотрудников компании, которое было назначено сразу после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года.

«Сегодня большинство людей здесь расстроены и взволнованы. Я нахожу эти выборы оскорбительными, и я знаю, что многие из вас со мной согласны. Это тяжелое время, которое идет вразрез со многими нашими ценностями. Я считаю, что это хороший момент, чтобы подумать об этом», — заявил сооснователь Google Сергей Брин в начале собрания.

Финансовый директор Рут Порат начала описывать собравшимся тот момент, когда узнала, что демократы проиграли, и не смогла сдержать слез.

«Когда я осознала это, мне было очень больно», — заявила Порат.

В завершение своей речи она попросила каждого из сотрудников Google обнять того, кто сидит рядом, заявив, что «каждому сейчас нужны объятия».