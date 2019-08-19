На Филиппинах учреждено космическое агентство

Австралия. Довольно далекая и от нас и от космоса страна стала третьей за последние полтора года, создавшей собственный орган, координирующий государственные действия в сфере освоения космического пространства. Перед Филиппинами тот же путь прошли Турция

Агентство официально учреждено президентом Филиппин Родриго Дутерте. Как сообщает сайт журнала Nature, агентство будет координировать всю космическую деятельность, регулирование которой в данный момент распределено по нескольким ведомствам. Его цели включают национальную безопасность, управление рисками и смягчение последствий изменения климата, а также исследования и разработки в области технологий, таких как спутники, развитие частной космической промышленности страны и международное сотрудничество.

На данный момент космические достижения Филиппин ограничиваются микроспутником Diwata-1, запущенным в апреле 2016 года ракетой-носителем Японского агентства аэрокосмических исследований.

Филиппинское агентство получит стартовый бюджет в размере одного миллиарда песо (19 миллионов долларов США) из канцелярии президента. Постоянное финансирование будет поступать из национального бюджета и Фонда космического развития, который также был учрежден в соответствии с биллем и будет выплачивать ежегодные взносы в размере двух миллиардов песо в течение следующих пяти лет.