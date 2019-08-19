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На Филиппинах учреждено космическое агентство 

Популярная механика 59 минут назад
Фото: Популярная механика
Довольно далекая и от нас и от космоса страна стала третьей за последние полтора года, создавшей собственный орган, координирующий государственные действия в сфере освоения космического пространства. Перед Филиппинами тот же путь прошли Турция и Австралия.
Агентство официально учреждено президентом Филиппин Родриго Дутерте. Как сообщает сайт журнала Nature, агентство будет координировать всю космическую деятельность, регулирование которой в данный момент распределено по нескольким ведомствам. Его цели включают национальную безопасность, управление рисками и смягчение последствий изменения климата, а также исследования и разработки в области технологий, таких как спутники, развитие частной космической промышленности страны и международное сотрудничество.
На данный момент космические достижения Филиппин ограничиваются микроспутником Diwata-1, запущенным в апреле 2016 года ракетой-носителем Японского агентства аэрокосмических исследований.
Филиппинское агентство получит стартовый бюджет в размере одного миллиарда песо (19 миллионов долларов США) из канцелярии президента. Постоянное финансирование будет поступать из национального бюджета и Фонда космического развития, который также был учрежден в соответствии с биллем и будет выплачивать ежегодные взносы в размере двух миллиардов песо в течение следующих пяти лет.
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос , Австралия , Турция , Филиппины
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