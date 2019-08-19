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В Instagram произошел массовый сбой 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
На неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Японии, Бразилии, Беларуси, Украины и России.
В России наибольшее число сообщений о сбоях в Instagram поступает из Москвы.
Большая часть пользователей испытывает проблемы со входом в соцсеть (85%), еще 9% испытывают проблемы с загрузкой, около 5% пользователей не могут зайти на сайт Instagram.
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Наука и техника , Ближний Восток , Европа , Интернет , США
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