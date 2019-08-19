В Instagram произошел массовый сбой

Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На неполадки жалуются пользователи в США , Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, Нидерландах, Турции, Японии, Бразилии, Беларуси, Украины и России.

В России наибольшее число сообщений о сбоях в Instagram поступает из Москвы.

Большая часть пользователей испытывает проблемы со входом в соцсеть (85%), еще 9% испытывают проблемы с загрузкой, около 5% пользователей не могут зайти на сайт Instagram.