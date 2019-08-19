Nokia выпустит обновлённую раскладушку десятилетней давности

Десять лет назад Nokia выпустила модель 2720. Это была классическая «раскладушка». Похоже, бренд намеревается обновить её.

Сетевые источники утверждают, что недавно китайское агентство связи сертифицировало некое устройство с номером TA-1170. Предполагается, что это может быть Nokia 2720 2019 года выпуска. Отличаться от предшественницы она будет, в первую очередь, возможностью работы в 4G-сетях. Кроме того, устройство прошло сертификацию в Таиланде, в ходе которой подтвердилось, что это всё-таки не смартфон, а старый добрый мобильный телефон.

К тому же в сентябре оригинальной Nokia 2720 исполняется 10 лет. А компания HMD Global, владеющая брендом, уже подтвердила, что будет участвовать в выставке IFA 2019. Там она и может представить возрождённую классику.