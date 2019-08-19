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Nokia выпустит обновлённую раскладушку десятилетней давности 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Десять лет назад Nokia выпустила модель 2720. Это была классическая «раскладушка». Похоже, бренд намеревается обновить её.
Сетевые источники утверждают, что недавно китайское агентство связи сертифицировало некое устройство с номером TA-1170. Предполагается, что это может быть Nokia 2720 2019 года выпуска. Отличаться от предшественницы она будет, в первую очередь, возможностью работы в 4G-сетях. Кроме того, устройство прошло сертификацию в Таиланде, в ходе которой подтвердилось, что это всё-таки не смартфон, а старый добрый мобильный телефон.
К тому же в сентябре оригинальной Nokia 2720 исполняется 10 лет. А компания HMD Global, владеющая брендом, уже подтвердила, что будет участвовать в выставке IFA 2019. Там она и может представить возрождённую классику.
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