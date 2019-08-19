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Рогозин жестко ответил на шутку пользователя Twitter 

Рамблер + ещё 7 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на шутку пользователя в Twitter о «дырочке» в «Союзе».
Найден виновник ЧП на МКС
Генеральный директор госкорпорации опубликовал в Twitter видео вывоза ракеты «Союз-2.1а» на стартовый стол космодрома Байконур.
В комментариях пользователь с ником Чипо Лина поинтересовался: «Дырочку уже просверлили?», на что Рогозин ответил: «Так ты через нее сейчас и говоришь».
Напомним, в августе 2018 года в обшивке «Союза» было обнаружено отверстие диаметром 2 мм. По совету ЦУП, российские космонавты загерметизировали дыру. Позже совместная комиссия ФСБ и Роскосмоса, расследующая появление дыры на обшивке корабля пришла к выводу, что отверстие было сделано намеренно и появилось уже в космосе.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправится к МКС 22 августа. Этот тип ракет впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля, на его борту будет находиться робот «Федор» (Skybot F-850) и грузы для МКС.
Комментарии102
Наука и техника , Интернет , Дмитрий Рогозин , ФСБ , ЦУП , Роскосмос
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