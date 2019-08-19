Рогозин жестко ответил на шутку пользователя Twitter

Генеральный директор госкорпорации опубликовал в Twitter видео вывоза ракеты «Союз-2.1а» на стартовый стол космодрома Байконур.

На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена. pic.twitter.com/lXXNNYAcXQ— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 августа 2019 г.

В комментариях пользователь с ником Чипо Лина поинтересовался: «Дырочку уже просверлили?», на что Рогозин ответил: «Так ты через нее сейчас и говоришь».

Напомним, в августе 2018 года в обшивке «Союза» было обнаружено отверстие диаметром 2 мм. По совету ЦУП , российские космонавты загерметизировали дыру. Позже совместная комиссия ФСБ и Роскосмоса, расследующая появление дыры на обшивке корабля пришла к выводу, что отверстие было сделано намеренно и появилось уже в космосе.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправится к МКС 22 августа. Этот тип ракет впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля, на его борту будет находиться робот «Федор» (Skybot F-850) и грузы для МКС.