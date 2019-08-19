Рогозин ответил на шутку в Twitter по поводу дыры в «Союзе»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на своей странице в Twitter на шутку пользователя с ником Чипо Лина, который спросил была ли уже просверлена "дырочка".

"Так ты через нее сейчас и говоришь", — написал Рогозин в понедельник.

Шутка пользователя появилась в ответ на выложенное главой госкорпорации видео вывоза ракеты "Союз-2.1а" на стартовый стол космодрома Байконур. Возможно, он припомнил случай, когда в бытовом отсеке пилотируемого корабля было обнаружено отверстие.

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Позже было установлено, что давление падало из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе" — воздух уходил через отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Носитель должен отправиться к МКС утром 22 августа. Этот тип ракет впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Полет будет проходить без экипажа, но на борту будет находиться робот "Федор" (Skybot F-850) и грузы для МКС.