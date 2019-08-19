Столкновение кометы с Солнцем показали на видео

Столкновение кометы с Солнцем продемонстрировали на видео

Космический аппарат SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), предназначенный для наблюдения за Солнцем, заснял как комета врезалась в Солнце.

Датчики SOHO зарегистрировали комету 14 августа 2019 года в виде яркого блика, а на следующий день Солнце притянуло её к себе. Она входит в семейство Крейца (Kreutz Sungrazers). Считается, что кода-то кометы этого семейства были частью одной большой кометы.

Видео заснято с помощью широкоугольного спектрометрического коронографа LASCO. Он специально закрывает Солнце на записи, чтобы создать искусственное солнечное затмение внутри самого себя и избавиться от бликов. На видео яркая точка с горизонтальными отсветами немного выше Солнца — это Венера, а слева виден Марс. Комета приближается из правого левого угла и исчезает на поверхности Солнца.