Столкновение кометы с Солнцем показали на видео

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Столкновение кометы с Солнцем продемонстрировали на видео 

Ferra.ru + ещё 3 36 минут назад
Космический аппарат SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), предназначенный для наблюдения за Солнцем, заснял как комета врезалась в Солнце.
Датчики SOHO зарегистрировали комету 14 августа 2019 года в виде яркого блика, а на следующий день Солнце притянуло её к себе. Она входит в семейство Крейца (Kreutz Sungrazers). Считается, что кода-то кометы этого семейства были частью одной большой кометы.
Видео заснято с помощью широкоугольного спектрометрического коронографа LASCO. Он специально закрывает Солнце на записи, чтобы создать искусственное солнечное затмение внутри самого себя и избавиться от бликов. На видео яркая точка с горизонтальными отсветами немного выше Солнца — это Венера, а слева виден Марс. Комета приближается из правого левого угла и исчезает на поверхности Солнца.
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