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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Gmail 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи по всему миру отмечают в пятницу сбои в работе электронной почты Gmail. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
"Сбои в работе Gmail наблюдаются с 03:17 по времени Восточного побережья США (10:17 мск — прим. ТАСС)", — отмечается в тексте.
Чаще всего о проблемах в работе информируют пользователи из США, Японии, Индии, Австралии и Малайзии. О сбоях в России данных нет.
Больше всего пользователи жалуются на проблемы с авторизацией (50%), около 25% не могут получать сообщения, а у 24% не открывается сайт.
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Наука и техника , Интернет , ИТАР-ТАСС
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