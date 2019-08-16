США готовят вертолёты, которые смогут ловить ракеты на лету

За последние четыре года в области ракетостроения произошла революция. Если буквально в середине десятилетия никто не мог представить, как ракеты смогут возвращаться обратно после полета в космос, то сейчас это стало обыденностью. Но есть и другой способ возвращения ракет на Землю. Объединенный альянс Boeing и Lockheed Martin более десяти лет разрабатывает технологию по перехвату ракет в воздухе.

Развитие подобной идеи продемонстрировала небольшая компания Rocket Lab, рассказав о начале сборке собственной ракеты «Электрон» уже в следующем году. Компания намерена давать ракете сбрасывать полезную нагрузку и затем начать падать обратно к Земле. По словам генерального директора Rocket Lab Питера Бека, это самый сложный момент.

Поскольку ускоритель теряет кинетическую энергию из-за сопротивления воздуха, он нагревает атмосферу вокруг себя, создавая пузырящийся воздушный карман. В то же время область высокого давления на переднем конце усилителя создает сильные ударные волны. И если ускоритель выдержит эти несколько секунд первоначального повторного входа в атмосферу Земли, он замедлится достаточно, чтобы развернуть «аэротермический замедлитель». После этого планируется развернуть управляемый парашют, который сориентирует ракету-носитель в сторону ветра, чтобы он помог ракете эффективно парить в воздухе. Чуть более минуты эти механизмы будут замедлять падение ракеты, после чего вертолет сбросит крюк и поймает ускоритель, чтобы вернуть его на соседний корабль.