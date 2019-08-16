Фантом-манекен для изучения радиации отправится на МКС в 2022 году

Новый фантом-манекен для изучения влияния радиации на организм человека должен быть доставлен на Международную космическую станцию в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

"Сейчас готовится к полету фантом-манекен. Он должен полететь на МКС в 2022 году", — сказал он.

Шуршаков отметил, что сейчас на орбите находится шаровой фантом.

"Это фантом-рекордсмен, он находится на орбите с 2004 года. Такого длительного эксперимента никто, кроме нас, еще не проводил. В фантоме есть специальные каналы с дозиметрами, дозиметры мы возвращаем на Землю, заменяем на другие", — уточнил ученый.

Фантом — прибор, использующийся для исследования степени воздействия радиационного излучения на тело человека. Он изготовлен из материала, поглощающего радиацию примерно так же, как тело человека. Внутри него находится огромное количество датчиков и дозиметров. Такое оборудование имеет огромную практическую ценность, так как позволяет получить точные данные о степени опасного воздействия радиации на человеческий организм.